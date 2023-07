Formule E : Jake Dennis triomphe à Rome et prend une option sur le titre mondial, Stoffel Vandoorne 8e

Jake Dennis (Avalanche Andretti) a réalisé une excellente opération au classement du championnat du monde de Formule E dimanche en remportant le deuxième E-Prix de Rome, antépénultième manche de la saison de Formule E.

Parti de la pole, le pilote britannique a fait la course en tête pendant 24 tours pour s’imposer en dominateur dans les rues de Rome. Il s’est imposé devant Norman Nato et Sam Bird. Stoffel Vandoorne, 11e samedi et 18e sur la grille, a réussi une belle remontée pour s’emparer d’une 8e place satisfaisante vu le contexte.

L’évènement le plus marquant de la journée s’est produit dans les premiers tours de course. Le leader du championnat du monde Nick Cassidy a été percuté par son compatriote Mitch Evans, 3e au championnat du monde. Evans a été contraint à l’abandon tandis que Cassidy a pu repartir mais a perdu pas mal de temps dans l’incident pour finalement terminer 13e.

Au classement du championnat du monde, c’est Jake Dennis qui en profite. Avec 194 points au compteur, le Britannique possède une belle marge de 23 points sur Nick Cassidy (171 pts) et de 43 points sur Mitch Evans (151 pts). De quoi être optimiste en vue des deux dernières manches de la saison prévues dans deux semaines à Londres.