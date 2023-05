Direct vidéo - E-Prix de Monaco : Jake Hughes en pole, Stoffel Vandoorne relégué en fond de grille pour une infraction technique

Vainqueur de l'E-Prix de Monaco en 2022, Stoffel Vandoorne est de retour sur les terres de son troisième et dernier succès dans la discipline, ce samedi, à l'occasion de la neuvième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde de Formule E.

Nous vous proposons de nous rejoindre dès 14h45 pour ne rien manquer de l'E-Prix de Monaco, dont le départ sera donné aux alentours de 15h03.

Présent dans le groupe A des qualifications, Stoffel Vandoorne a signé le sixième meilleur temps en 1:30.413 et n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale.

Mais peu importe, finalement, car tous ses chronos, ainsi que ceux de son coéquipier Jean-Eric Vergne, ont été annulés en raison d'une infraction technique au règlement (non-respect de la pression de pneus minimale - 1.20 bar - à l'avant). Ils s'élanceront depuis la dernière ligne sur la grille de départ.

La pole position est revenue au rookie britannique Jake Hughes (McLaren Formula E Team) suite à la pénalité infligée au pilote franco-argentin Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team).

Il y a douze mois, alors qu'il défendait encore les couleurs du Mercedes EQ Formula E Team, Stoffel Vandoorne avait réalisé la course parfaite et fait un pas déterminant vers son premier titre de Champion du Monde.

Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Une nouvelle monoplace - la Gen3 - a fait son apparition en Formule E, et le pilote belge, qui a rejoint l'équipe franco-américaine DS Penske, n'a pas encore réussi à monter sur le podium lors des huit premiers E-Prix de la saison, alors qu'il avait fait preuve d'une régularité exceptionnelle en 2022.

Poleman à Sao Paulo, Stoffel Vandoorne a manqué de réussite il y a quinze jours lors des deux E-Prix disputés à Berlin.

Alors que nous sommes désormais à mi-saison, c'est toujours l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) qui occupe la tête du classement avec 100 points. Vainqueur du dernier E-Prix de Berlin, le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision Racing) est revenu à quatre longueurs de la première place. Le Français Jean-Eric Vergne (DS Penske) pointe, lui, en troisième position (81 points), juste devant le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti), 80 points.

Quant à Stoffel Vandoorne, avec 26 points inscrits depuis le début de l'année, il occupe la onzième place du classement avant d'aborder "son" E-Prix de Monaco.

Sur le tracé du plus glamour des Grands Prix de Formule 1, le spectacle est souvent omniprésent. Le pilote DS Penske pourra-t-il retrouver les sommets et une spirale plus positive avant d'aborder les derniers rendez-vous de la saison à Jakarta, Portland, Rome et Londres ?