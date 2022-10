DIRECT Vidéo : Duel 100% belge entre David Goffin et Gilles-Arnaud Bailly au premier tour de l’European Open à Anvers

Nous aurons un Belge au second tour de l’European Open à Anvers. C’est une certitude. Reste maintenant à savoir qui de David Goffin ou Gilles Arnaud Bailly prendra le meilleur sur son adversaire. Si le premier nommé part logiquement favori au vu de son expérience sur le circuit principal, son cadet est lui en pleine bourre. Finaliste de Roland-Garros et l’US Open chez les juniors cette saison, le joueur de 17ans s’affirme de plus en plus comme étant le futur de notre tennis national. Deuxième au classement mondial chez les juniors, Gilles Arnaud Bailly disputera son premier tournoi ATP.

Le vainqueur de ce match retrouvera Diego Scwhartzman au second tour. Tête de série numéro 3, l’Argentin est dispensé du premier tour.