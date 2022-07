Direct vidéo de Wimbledon : 6-3, impérial, Goffin rafle le premier set face à Norrie en 34 minutes

Bonne nouvelle pour tous les fans belges de tennis ! Le quart de finale de David Goffin à Wimbledon face à Cameron Norrie sera diffusé en direct et en intégralité sur les antennes de Tipik mardi après-midi. Le Belge s’élancera en 2e rotation après un match féminin programmé à 14h00. Le début de la rencontre devrait donc osciller entre 15h et 16h.

A 31 ans, et après de longs mois de doute, un Goffin revigoré a une occasion en or de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales d’un Grand Chelem. Pour cela, il devra venir à bout du local de l’étape, Norrie, probablement galvanisé par le support de tout un stade. Goffin en est-il capable ? On y croit !

Norrie, un adversaire anglais de 26 ans qui n'avait, jusque-là, jamais atteint les quarts en Grand-Chelem et qui évoluera donc à domicile. A voir si la pression du public aura le don de le galvaniser ou, au contraire, de le paralyser.

Retrouvez Laurent Bruwier et Philippe Dehaes aux commentaires du match.