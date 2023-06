Direct vidéo, Dauphiné, 3e étape : une seule et unique chance des sprinters ?

La troisième étape du Critérium du Dauphiné 2023 relie Monistrol-sur-Loire à Le Coteau. Une course à suivre sur la Une et Auvio en direct vidéo dès 14h55 en compagnie de Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain.



Les 194,5 kilomètres du jour sont une nouvelle fois accidentés. Deux ascensions sont répertoriées sur le parcours : une en début d’étape (côte de Bellevue-la-Montagne, 2e catégorie) et l’autre dans les 30 derniers kilomètres (côte de Pinay, 3e catégorie). Dans un Critérium très exigeant, cette 3e étape représente sans doute la seule opportunité pour les sprinters.



La lutte pour le maillot jaune s’annonce aussi passionnante puisque Christophe Laporte et Julian Alaphilippe sont classés dans le même temps. Les deux Français sont seulement départagés au cumul des places, en faveur du coureur Jumbo-Visma. Côté belge, Rune Herregodts et Maxim Van Gils figurent dans le Top 5.



Ce mercredi, un contre-la-montre de 31 kilomètres devrait remodeler le Général.