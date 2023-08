Direct vidéo - cyclisme sur piste, omnium : Lotte Kopecky, sixième après le scratch

Après ses victoires sur la course à élimination, dimanche, et sur la course aux points, mardi, l’inarrêtable Lotte Kopecky va désormais s’attaquer à l’Omnium. C’est ce mercredi, sur la piste du vélodrome Sir Chris Hoy, qu’elle tentera de réaliser un incroyable triplé, à l’occasion des Mondiaux de cyclisme.

La Belge, qui a déjà triomphé sur la course aux points (2021 et 2023), sur l’Américaine (2017 et 2022) et sur la course à élimination (2022 et 2023), a fait de l’omnium son objectif principal sur piste cette saison. Son meilleur résultat dans cette discipline était à Roubaix, en 2021 (médaille d'argent).

Pour rappel, l’omnium comporte quatre épreuves (le scratch, la course à élimination, la course aux points et la course tempo) et se dispute en une seule journée.

Après cette dernière course sur piste, la coureuse de chez SD-Worx disputera encore la course en ligne, dimanche.