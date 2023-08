Direct vidéo – cyclisme sur piste : Lotte Kopecky remporte la troisième épreuve de l’omnium

Après ses victoires sur la course à élimination, dimanche, et sur la course aux points, mardi, l’inarrêtable Lotte Kopecky s’attaque à l’Omnium lors des championnats du monde de cyclisme sur piste.

Lors de la première épreuve, la Belge prend la sixième place du scratch, course "classique" longue de 30 kilomètres. C’est la Néo-Zélandaise Ally Wollaston qui remporte cette première épreuve, empochant ainsi 40 points.

Place à la deuxième épreuve, le tempo. Une course de 7,5 kilomètres où des points sont accordés à partir du cinquième tour, sur un total de trente. Et c’est Jennifer Valente qui s’est adjugé le tempo, devant la Française Valentine Fortin et Wollatson. Quant à Kopecky, elle semble en difficulté durant l’épreuve et pointe à une 19e place plutôt inattendue sans inscrire la moindre unité. Au classement général, elle se classe onzième à mi-parcours.

Arrive ensuite l’une des spécialités de la double médaillée d’or à Glasgow : l’élimination. Mal embarquée au classement général après deux épreuves, la coureuse de 27 ans est obligée de performer si elle veut accrocher une médaille. Et c’est chose faite puisque notre compatriote remporte brillamment l’exercice au terme d’une course chaotique, neutralisée à trois reprises suite à des chutes. La Belge passe ainsi de la douzième à la sixième place provisoire, à une épreuve du terme.

Après cette dernière course sur piste, la coureuse de chez SD-Worx disputera encore la course en ligne, dimanche.