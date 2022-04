Direct vidéo - Cyclisme : suivez la Ronde de Mouscron

Le cyclisme féminin est déjà de retour sur les antennes de la RTBF. Deux jours après Paris-Roubaix et le chevauchée victorieuse de l'Italienne Elisa Longo Borghini, place à la Ronde de Mouscron. Une course à suivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio à partir de 15h15.

Course de niveau 1.1, la Ronde de Mouscron se disputera - comme son nom l'indique - sur un circuit local de 25,5 km dans les rues de Mouscron à répéter 5 fois pour un total de 127 kilomètres. La seule difficulté du circuit est représentée par la Chaussée - pavée - du Long Bout. La ligne droite finale est quant à elle en légère montée.

Victorieuse l'an dernier, l'Italienne Chiara Consonni s'élancera avec le n°1 après une première partie de printemps réussie avec notamment un succès à A Travers la Flandre et plusieurs accessits (2e à l'Escaut, 2e au Samyn, e à Oetingen).

Deuxième meilleure belge sur Paris-Roubaix avec sa 20e place, Alana Castrique (Cofidis) sera également au départ d'un épreuve où nos couleurs sont bien représentées.