Direct vidéo - Critérium du Dauphiné : Primoz Roglic en position de force avant l’ultime étape, 6 coureurs à l'avant dont Laurens De Plus

Primoz Roglic a pris le relais de son équipier Wout van Aert ce samedi en tête du classement général du Critérium du Dauphiné. Le Slovène est en position de force avant une dernière étape courte qui s’annonce intense avec les ascensions du Col de la Colombière et du Plateau de Salaison dans les 50 derniers kilomètres.



Roglic entame cette 8e et ultime étape avec 44 secondes d’avance sur son équipier Jonas Vingegaard et le reste de la concurrence largement au-delà de la minute. A moins d’une énorme défaillance ou d’une chute malheureuse (ce qui lui est déjà arrivé) on ne voit pas très bien ce qui pourrait empêcher le coureur de Jumbo-Visma d’inscrire son nom au palmarès.



Il effacerait de cette manière le douloureux souvenir de 2020 : maillot jaune sur le dos il n’avait pas pris le départ de la dernière étape.