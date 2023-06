Direct vidéo - Critérium du Dauphiné : Ciccone seul en tête, les favoris regroupés derrière

La huitième et dernière étape de l’édition 2023 du Critérium du Dauphiné emmène le peloton du Pont-de-Claix à la Bastille. Et pour cet ultime jour de course pas question de souffler.



Les mollets et les cuisses vont encore chauffer avec six ascensions répertoriées et 4160 de dénivelé. Le tout condensé en 152 kilomètres. Autant dire qu’il n’y aura pas de temps morts.