Direct vidéo - Critérium du Dauphiné : 6e étape, encore une opportunité pour les sprinteurs résistants à Gap

Rendez-vous avec la 6e étape du Critérium du Dauphiné ce vendredi avec un nouveau parcours accidenté qui attend les coureurs entre Rives et Gap sur 196,4 km. Une étape qui ne devrait pas mettre en danger le maillot jaune de Wout Van Aert et qui sera à suivre en direct vidéo à partir de 14h55 et en direct commenté dès 10h40.

Ce vendredi, le peloton devra franchir la Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (2,1km à 4,2%), la Côte des Grands Goulets (5,8 km à 3,9%) et le Col de Rousset (6,6 km à 5,1%) en début d’étape, puis le Col de Cabre (9,1 km à 4,7%) à une septantaine de kilomètres du but.

Dans les 5 derniers kilomètres, la bosse non répertoriée de Romette (3,2 km à 3%) pourrait donner des idées à des finisseurs avant d’aborder les deux dernières étapes en montagne.