Direct vidéo - Coupe du monde féminine de basket : les Belgian Cats affrontent Porto Rico

Après leur défaite en ouverture face aux Etats-Unis, championnes du monde en titre, les Belgian Cats ont signé leur premier succès de la Coupe du monde féminine de basket face à la Corée, ce vendredi à Sydney. Pour son troisième match de la compétition, la Belgique affronte l’équipe de Porto Rico, 18e au classement FIBA et balayée 42-106 par les Américaines lors de la deuxième journée. Cette rencontre entre les Cats et Porto Rico est à suivre en direct vidéo dès 12h30 ce samedi.

Au classement provisoire, les Etats-Unis (4 points), intouchables, devancent la Belgique et Porto Rico (3), la Chine et la Corée du Sud suivent avec 2 points et la Bosnie-Herzégovine ferme la marche avec 1 point.