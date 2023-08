Sensation à la Coupe du monde féminine : le Maroc s’impose face à la Colombie et élimine l’Allemagne

L’Allemagne avait donc tout en main pour se qualifier. Et la Mannschaft a tout gâché mais a aussi manqué de réussite. Après avoir su dévier la frappe de Casey Phair sur le poteau (3e), Merle Frohms n’a rien su faire lorsque Cho So-Hyun s’est présentée seule face à elle, complètement oubliée par la défense allemande (5e). Si l’Allemagne a ensuite souffert d’un manque de précision, elle a finalement réussi à égaliser avant la pause sur une belle tête d’Alexandra Popp (42e).

Au retour des vestiaires, les Allemandes, virtuellement éliminées à la pause, pensaient reprendre l’avantage sur une tête de Jule Brand après une superbe aile de pigeon de Lea Schuller mais l’arbitre a dû annuler le but pour une position de hors-jeu (57e). Dans la foulée, Popp s’est élevé plus haut que les Coréennes pour placer une superbe tête qui est venue mourir sur la transversale (60e). En fin de rencontre, les Allemandes ne parvenaient plus à se montrer vraiment dangereuses. Incapables de gagner, elles ne seront donc pas en huitièmes de finale, alors qu’elles avaient toujours atteint a moins les quarts.

Première du groupe H, la Colombie sera bien au rendez-vous du prochain tour face à la Jamaïque alors que le Maroc créé la surprise en éliminant l’Allemagne et sera opposée à la France au prochain tour, se qualifiant pour les huitièmes de finale dès sa première qualification.