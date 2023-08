L’Allemagne a une belle occasion de rejoindre les huitièmes de finale de la coupe du monde féminine pour la huitième fois de rang. Face à la Corée du Sud, les coéquipières d’Alexandra Popp devront gagner pour être sûrs de se qualifier.

Impressionnantes de sérénité et de réalisme face au Maroc, les Allemandes ont peiné face à la Colombie. Alors qu’elles pensaient avoir fait le plus dur en recollant au score en fin de match. Leurs adversaires ont inscrit un but dans les derniers instants du temps additionnel. En face, il faudrait un petit miracle pour voir la Corée du Sud poursuivre la compétition. Aucune équipe n’est actuellement qualifiée dans ce groupe H.