Direct vidéo - Coupe du monde de basket 3x3 : les Belges affrontent la Lettonie en huitième de finale

La Belgique a connu un début de Coupe du monde mouvementé en Autriche. En obtenant une victoire au forceps face à Porto Rico (21-18), les Belges ont sauvé une phase de poule qui aurait pu virer au cauchemar. Le réveil de Thibaut Vervoort, brouillon lors des trois premiers matchs et sauveur lors du dernier, aura peut-être été le déclencheur. Il devra à nouveau porter l'équipe face à la Lettonie, championne olympique en titre dans la discipline. Do or die, reste le mantra de notre équipe belge qui a encore des choses à prouver dans ce tournoi disputé en Autriche.

Belgique - Lettonie : un match à suivre en direct vidéo dès 13h55.