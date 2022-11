Direct vidéo - Coupe du monde 2022 : Qatar - Équateur, le pays hôte reste inoffensif (0-2)

Le Qatar, pays organisateur, va disputer le tout premier match de son histoire en Coupe du monde face à l’Équateur lors du match d’ouverture de l’édition 2022. Le coup d'envoi sera donné à 17 heures.

Ce duel met aux prises deux des équipes les moins expérimentées dans cette compétition. D’un côté, le Qatar qui découvre le mondial et de l’autre l’Équateur qui ne compte que trois participations.

Les Qataris restent sur deux victoires en amical au début du mois de novembre face au Panama et à l'Albanie et auront à cœur de bien rentrer dans leur tournoi devant leurs supporters. Pour ce faire, le pays organisateur pourra compter sur son duo d'attaquant composé d'Almoez Ali et d'Akram Afif, passé par Eupen en 2015-2016 et 2017-2018.

Côté équatorien, on sort d'un partage 0-0 face à l'Irak le 12 novembre mais des cadres comme Pervis Estupinan (Brighton), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) ou Enner Valencia (Fenerbahçe), qui évoluent tous les trois en Europe, n'étaient pas présents et feront partie des atouts de la Tri face au Qatar.

Ce match du groupe A se tiendra au stade Al Bayt. Vous pourrez le suivre en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab+.