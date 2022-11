L’éternel Cristiano Ronaldo écrit l’histoire du Mondial et guide le Portugal vers la victoire contre un Ghana coriace (3-2)

Ce fut difficile mais l’essentiel est assuré pour le Portugal. Longtemps tenus en échec par une combative équipe du Ghana, les Lusitaniens sont finalement venus à bout de leur adversaire en plantant deux buts en deux minutes en fin de match (3-2).

Une victoire, acquise au forceps au terme d’une partie tendue dans tous les sens du terme, qui porte le sceau d’un effort collectif mais aussi d’un Cristiano Ronaldo en mode chasseur de records. Privé d’un but en 1e mi-temps pour une faute offensive plutôt légère, CR7, pourtant pas le meilleur homme sur la pelouse, s’est fait justice après la pause en convertisseur un pénalty… très litigieux.

Un but, qui revêtirait déjà une importance toute particulière pour une ribambelle de joueurs mais qui, dans le chef de Ronaldo, est encore diablement plus symbolique. Le Portugais est en effet devenu le 1e joueur à inscrire un but lors de 5 coupes du monde. Monstrueux.

Un peu à la surprise générale, alors qu’il semblait avoir pris un coup sur la cafetière, le Ghana est revenu dans la rencontre dans la foulée grâce à un but du vétéran André Ayew. Mais la joie ne sera finalement que de courte durée, le Portugal tuant tout suspense en deux minutes grâce à des buts de Joao Felix et Rafael Leao. Pour la forme, le Ghana gardera espoir dans les toutes dernières minutes du match en réduisant la marque grâce à Osman Bukari. Les Black Stars auraient même pu égaliser dans les tous derniers instants sur une approximation énorme du portier portugais, non concrétisée par Williams.

Costaud offensivement mais beaucoup plus fragile derrière, le Portugal s’isole déjà en tête de son groupe. Sans briller mais en gagnant.