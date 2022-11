Direct vidéo - Coupe du monde 2022 : Pays-Bas - Qatar, les Oranje vers une victoire facile ? (0-0)

Les Pays-Bas affrontent le Qatar, pays hôte, dans le cadre de la troisième journée du Groupe A de la Coupe du monde 2022. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 16 heures au stade Al Bayt.

Leaders du groupe, les Oranje partent en pole pour la qualification. Surtout qu'ils font face au Qatar qui attend toujours son premier point dans "son" mondial. En deux matches, les Qataris n'ont marqué qu'une seule fois et sont d'ores et déjà éliminés. Ils voudront terminer sur une notre positive. Un seul élément paraît menacer les Néerlandais : l'excès de confiance.



Vous pourrez le suivre en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab+.