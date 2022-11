Une mi-temps chacun : les Etats-Unis et le pays de Galles se quittent bons amis et laissent filer l’Angleterre

Une mi-temps chacun, un but de part et d’autre et au final… un partage logique. Opposés ce lundi soir, les Etats-Unis et le pays de Galles se sont quittés bons amis au terme d’une rencontre renversante (1-1).

Renversante parce que pendant de longues minutes, on a cru que les Américains allaient (trop) facilement empocher les trois points. Ils se montraient séduisants et en face, les Gallois ne proposaient quasiment rien.

Illustration d’une mi-temps à 100% à l’avantage des States, ce but à la demi-heure de Timothy Weah, magnifiquement mis sur orbite par Christian Pulisic. Un Weah qui en a profité pour planter son 1e but dans un Mondial pour rendre hommage à son illustre paternel, George, incapable de disputer la moindre rencontre mondiale avec le Libéria.

Franchement intéressants avant l’entracte, les Américains ont ensuite dangereusement reculé, subissant de plein fouet le réveil de Gallois subitement sortis de leur sieste. Kieffer Moore monté au jeu et donc enfin doté d’un avant-centre digne de ce nom, les Gallois ont longtemps flirté avec l’égalisation mais ont péché dans le dernier geste, à l’image de cette tête dangereuse mais non cadrée de Ben Davies.

Les spectateurs gallois, massés en nombre en tribunes, ont finalement dû attendre la toute fin de match et un pénalty (magistralement) converti par Gareth Bale pour exulter. C'est le premier but gallois en Coupe du monde depuis... 1958. 1-1, score final donc. Logique au vu du déroulé du match. Frustrant pour les deux équipes qui espéraient sans doute mieux. De son côté, c’est sans doute l’Angleterre qui doit se frotter les mains. Elle s’envole déjà.