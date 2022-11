Direct vidéo - Coupe du monde 2022 : Angleterre – États-Unis, 0-0

L’Angleterre affronte les États-Unis dans le cadre de la deuxième journée du Groupe B de la Coupe du monde 2022. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20 heures au stade Al Bayt.

Largement dominatrice pour son entrée en lice, l’Angleterre n’a laissé aucune chance à l’Iran et voudra s’offrir un six sur six idéal en ce début de tournoi. Mais la tâche ne s’annonce pas facile face à des Américains revanchards après leur partage contre le pays de Galles.

Vous pourrez suivre ce match en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab +.