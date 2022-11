Direct vidéo - Coupe du monde 2022 : Allemagne - Japon, Gündogan passe tout près du doublé (1-0)

L'Allemagne, quadruple championne du monde mais éliminée au premier tour en Russie, et le Japon, présent sans interruption depuis 1998, entament leur Coupe du monde 2022 au Khalifa International Stadium. Le coup d'envoi de ce match du groupe E sera donné à 14 heures.

Vous pourrez suivre ce match en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab+.

Sans Timo Werner blessé à la cheville gauche et Leroy Sané touché au genou, et avec Thomas Müller hors de forme, le sélectionneur Hansi Flick espère que le jeune Kai Havertz (23 ans) confirmera son bon début de saison à Chelsea. Retrouver la confiance est l'un des maîtres-mots au sein de la Nationalmannschaft depuis quelques semaines, après deux matches de Ligue des nations contre la Hongrie (défaite 1-0) et en Angleterre (3-3) qui ont mis en lumière les limites d'une équipe invaincue jusque-là sous Hansi Flick, successeur de Joachim Löw au poste de sélectionneur depuis 2021.

Avant d'affronter les champions du monde de 2014, le Japon se montre plutôt confiant. "Nous sommes sur un pied d'égalité avec eux", assure l'ancien trudonnaire Daichi Kamada, actuellement à l'Eintracht Francfort. Les Nippons, qui comptent pas mal de joueurs actifs en Bundesliga, comptent d'ailleurs bénéficier de leur expérience du foot allemand pour se lancer à l'assaut de la Mannschaft.