Direct vidéo - Contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme : Evenepoel chasse le sacre irisé, Bissegger déloge Lampaert

Remco Evenepoel tentera d’interrompre la série gagnante de Filippo Ganna dimanche lors du contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme de Wollongong 2022. Une bataille ouverte à d’autres protagonistes qui est à suivre en direct vidéo dès 5h30 du matin sur Tipik et Auvio.

Une semaine après son sacre à la Vuelta, Evenepoel espère avoir conservé son état de forme pour performer sur un exercice qu’il adore. Médaillé de bronze l’an dernier à Louvain et d’argent en 2019 à Harrogate, le coureur belge tentera d’offrir à la Belgique un premier titre mondial dans cette spécialité.

Double tenant du titre, Ganna visera, lui, un 3e titre mondial à son palmarès, exploit que Tony Martin (4X), Fabian Cancellara (4X) et Michael Rodgers (3X) sont déjà parvenus à accomplir.

Evenepoel et Ganna s’élanceront en avant-dernière et dernière position (l’ordre de départ ici) à 8h18 et 8h19:30 (heures belges). Les autres prétendants à la victoire se nomment Tadej Pogacar, Stefan Küng et Stefan Bissegger.

Deuxième l’an dernier, Wout van Aert n’est pas présent. Il a préféré se concentrer sur la course en ligne, libérant ainsi une place pour Yves Lampaert.