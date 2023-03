Conference League : La Gantoise partage contre Istanbul Basaksehir… sur une pelouse catastrophique

La Gantoise accueillait Istanbul Basaksehir ce jeudi soir en huitièmes de finale aller de la Conference League, à la Ghelamco Arena.

Les visiteurs, qui alignent par exemple notre compatriote Adnan Januzaj et laissent Lucas Biglia (ex-Anderlecht) sur le banc, prennent l’avance dès la 16e minute suite à un but de la tête de Stefano Okaka, ancien du RSCA lui aussi (0-1). Les Gantois sont surpris et vont parvenir à réagir, par l’intermédiaire de Malick Fofana (23e) puis de Sven Kums (25e).

Dix minutes plus tard, le déroutant Gift Orban surgit suite à une frappe d’Hugo Cuypers et relance parfaitement sa formation dans cette partie (1-1). C’est déjà le cinquième but de l’attaquant de 20 ans depuis son arrivée fin janvier. Alessio Castro-Montes et Hong Hyun-seok vont se procurer des opportunités en fin de première période, sans toutefois marquer, tandis que le club turc ne met même plus le nez à la fenêtre.

La deuxième mi-temps est plus brouillonne, l’état de la pelouse étant de plus en plus catastrophique. Ca n’empêche pas Deniz Turuc, remplaçant de Januzaj, de se procurer une belle opportunité à la 63e minute.

1-1, ce sera le score final de ce match. Les Gantois auraient sans doute mérité un peu mieux, notamment au vu de leur deuxième partie de première période. Tout se jouera au retour.