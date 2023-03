Conference League : La Gantoise partage contre Istanbul Basaksehir… sur une pelouse catastrophique

La Gantoise accueillait Istanbul Basaksehir ce jeudi soir en huitièmes de finale aller de la Conference League, à la Ghelamco Arena.

Les visiteurs, qui alignent par exemple notre compatriote Adnan Januzaj et laissent Lucas Biglia (ex-Anderlecht) sur le banc, prennent l’avance dès la 16e minute suite à un but de la tête de Stefano Okaka, ancien du RSCA lui aussi (0-1). Les Gantois sont surpris et vont parvenir à réagir, par l’intermédiaire de Malick Fofana (23e) puis de Sven Kums (25e).

Dix minutes plus tard, le déroutant Gift Orban surgit suite à une frappe d’Hugo Cuypers et relance parfaitement sa formation dans cette partie (1-1). C’est déjà le cinquième but de l’attaquant de 20 ans depuis son arrivée fin janvier. Alessio Castro-Montes et Hong Hyun-seok vont se procurer des opportunités en fin de première période, sans toutefois marquer, tandis que le club turc ne met même plus le nez à la fenêtre.