Bruges pourra s’en vouloir, Besiktas arrache un point en fin de rencontre

Le Club Bruges pourra s’en vouloir lors de la première journée de Conference League. Face au Besiktas, le Club s’est procuré énormément d’occasions. Et alors que Ronny Deila pensait que ses hommes avaient fait le plus dur avec l’ouverture du score de Vanaken, Besiktas va finalement arracher un point. Score final 1-1.

Bruges décide de montrer qu’il est à domicile en début de rencontre. Le Club impose le rythme et se procure les plus belles possibilités. C’est tout d’abord Vanaken qui trouve le poteau dès la 8e minute de jeu sur un centre de De Cuyper. Moins d’une minute plus tard, Skoras qui passe tout près de l’ouverture du score. Bruges continue de pousser, Sabbe (11e) et Thiago (19e) ont aussi la possibilité d’ouvrir le marquoir.

Après ces tentatives, le rythme retombe un peu au Jan Breydel. De quoi voir Besiktas se montrer un peu du côté du rectangle brugeois avec la frappe de Mulaka à la 42e. Si Skov Olsen a encore une possibilité, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0.

En seconde période, c’est le Besiktas qui se montre dangereux via Aboubakar. Mais un Mignolet attentif intervient avant le tir de l’attaquant.

Cette alerte réveille un peu le club, bien soutenu par son public. Bruges continue pourtant de gaspiller. Thiago tout d’abord, rate une occasion cinq étoiles d’enfin donner l’avance à Bruges (57e). Deux minutes plus tard, Skov Olsen voit son tir bien dévié par le portier adverse. Et la 63e, Vetlesen est bien arrêté par la défense turque.

Bruges (Skov Olsen 72e), mais le Besiktas tient bon. A la 76e, le Club est enfin récompensé. Sur un centre de Skov Olsen, Vanaken fait exploser tout un stade.

Bruges pense avoir fait le plus dur, se permet même de trouver à nouveau le poteau via Vanaken. Mais Besikas va venir inscrire le but du partage contre toute attente via Cenk Tosun (88e).

Les Turcs repartent avec un bon point. Bruges pourra dire qu’il en a perdu deux au vu des nombreuses occasions.

Avec ce résultat, Bruges manque de prendre la tête et se retrouve à égalité parfaite avec les trois autres équipes du groupe, Bodo/Glimt et Lugano ayant également partagé l'enjeu (0-0).