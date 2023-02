Direct vidéo - Circuit Het Nieuwsblad : Arnaud De Lie de retour dans le peloton après sa chute

Neuf secteurs pavés et 12 côtes rythmeront la journée du peloton tout au long des 207,5 km au programme entre Gand et Ninove. Le Mur de Grammont et le Bosberg, en toute fin de course, s’érigent déjà en passages clés pour désigner le successeur de Wout van Aert.

Le leader de l’équipe Jumbo-Visma ne sera pas présent pour défendre son titre, tout comme son grand rival Mathieu Van der Poel.

Côté belge, la principale attraction sera donc la présence d’Arnaud De Lie, épatant en début de saison, et aligné à sa demande sur le Nieuwsblad. S’il veut s’imposer, le jeune belge de l’équipe Lotto Dstny devra notamment déjouer les plans des blocs Soudal Quick-Step (Asgreen, Lampaert, Ballerini, Sénéchal), Jumbo-Visma (Benoot, Laporte, Van Baarle) et Ineos (Pidcock, Kwiatkowski, Sheffield).

On signalera également les présences de Peter Sagan, Stefen Küng, Matej Mohoric, Alexander Kristoff ainsi que des Belges Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Jasper Philipsen, Jasper Stuyven et Jordi Meeus.

Bref, du beau monde pour une course qui promet d’être passionnante.