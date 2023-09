Direct vidéo - Circuit Franco-Belge : un peloton groupé entame le dernier tour

Initialement programmé le 28 juin, le 82e Circuit Franco-Belge aura finalement lieu ce jeudi.

La course hennuyère, qui doit déplorer l'absence du champion du monde néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et de son équipier belge Jasper Philipsen, se déroulera entre le site du Pont des Trous à Tournai et le Mont de l'Enclus sur la distance de 190,6 kilomètres.

Le Circuit franco-belge ouvrira le traditionnel triptyque des semi-classiques wallonnes de fin de saison avec la Famenne-Ardenne Classique à Marche-en-Famenne (01/10) et Binche-Chimay-Binche (03/10).

L'édition 2023 du Circuit franco-belge, ex-Eurométropole Tour qui se déroulait par étapes jusqu'en 2015, annonce un parcours inédit entre le Pont des Trous, le long de l'Escaut à Tournai, et Mont-de-L'Enclus.

Après une première boucle de 76,8 kilomètres, les coureurs entreront sur le circuit local de 22,6 kilomètres qu'ils devront parcourir à cinq reprises, via 12 difficultés répertoriées.

L'édition 2022 du Circuit franco-belge, disputée entre Tournai et La Louvière, avait vu la victoire d'Alexander Kristoff devant Dries Van Gestel et Victor Campenaerts.