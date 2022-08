Direct vidéo - Circuit Franco-Belge : Girmay et Nizzolo chutent et abandonnent, Jakobsen lâché

La 81e édition du Circuit Franco-Belge (ex-Eurométropole Tour) s’annonce chaude à plus d’un titre ce mercredi. La course hennuyère (1.1) de l’Exterioo Cycling Cup s’est donnée pour cette année un nouveau visage en faisant la jonction entre Tournai, traditionnelle ville d’arrivée, et La Louvière, habitué au départ depuis plusieurs années.

La course partira de Tournai vers les incontournables monts du Pays des Collines, les côtes du Bourliquet et du Beau Site empruntées à répétition par le GP Samyn et le Triptyque des Monts et Châteaux. Ces difficultés pourraient susciter les envies des baroudeurs. La jonction entre le Tournaisis et la région du Centre se fera par Lessines, Ghislenghien, Silly, Soignies et Le Roeulx pour rejoindre le circuit local (20,4 km) à La Louvière au km 77,8. Ce circuit, à parcourir à quatre fois, trois difficultés courtes, dont la côte de l’ascenseur à bateau de Strépy-Thieu (22%). La dernière difficulté, la côte des Fours à Chaux (8%, 400 m) est située à quatre kilomètres de l’arrivée.

139 coureurs représentant vingt équipes s’élanceront de Tournai sur le coup de 13h00 pour rejoindre La Louvière où l’arrivée est prévue vers 16h50 au terme des 175,2 kilomètres de course.

Les formations engagées annoncent une longue brochette de sprinters, à commencer par le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl), vainqueur en 2021 à Tournai. Face à lui, on pointera entre autres, Arnaud De Lie, confortable leader de l’Exterioo Cycling Cup, et Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Alexander Kristoff et Biniam Germay (Intermarché-Wanty-Gobert), Bryan Coquard et Piet Allegaert (Cofidis), vainqueur en 2019, Marc Sarreau (AG2R-Citroen), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), Daniel McLay (Arkea-Samsic), vainqueur en 2017, ou encore Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB).

La 81e édition du Circuit Franco-Belge est à suivre en direct vidéo dès 15h15 ce mercredi.