Direct vidéo - Alexander Kristoff remporte la 81e édition du Circuit Franco-Belge

Alexander Kristoff (Intermarché Wanty-Gobert) a remporté ce mercredi la 81e édition du Circuit Franco-Belge (ex-Eurométropole Tour) après 175,2 kilomètres entre Tournai et La Louvière. Le Norvégien s’est imposé au sprint devant les Belges Dries Van Gestel (TotalEnergies) et Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) pour signer la 85e victoire de sa carrière.

Cette course n’a pas été de tout repos pour le peloton qui, arrivé à La Louvière, devait parcourir à quatre reprises un circuit local très compliqué de 20,4 km.

C’est d’ailleurs lors du premier passage de ce circuit que trois favoris sont tombés au sol et ont été contraints à l’abandon : Biniam Girmay (Intermarché Wanty-Gobert), Luca Mozzato (B&B Hotels - KTM) et Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech). Dans la foulée, Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) est lâché. À une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, Caleb Ewan (Lotto- Soudal) imite le Néerlandais.

Alors que plusieurs favoris n’ont pas eu le choix d’abdiquer, Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) attaque à 19 kilomètres de l’arrivée. Le Belge est suivi par Alexander Kristoff et Dries Van Gestel.

Le trio tient bon et est rejoint par Victor Campenaerts à 2 kilomètres de l’arrivée. La victoire se joue entre ces quatre coureurs et c’est finalement le Norvégien qui se montre le plus rapide pour s'imposer devant Van Gestel et Campenaerts.