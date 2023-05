Direct vidéo - Circuit de Wallonie : la course, neutralisée suite à un accident, n'est pas encore repartie

La 57e édition du Circuit de Wallonie (1.1) relancera jeudi le calendrier de la Lotto Cycling Cup. La course hennuyère, souvent dominée par les sprinteurs, sera disputée entre Charleroi et Mont-sur-Marchienne sur la distance de 183,8 kilomètres. Une course à suivre en direct vidéo dès 15h30.

Le parcours conduira les coureurs vers Thuin, Lobbes, Chapelle-lez-Herlaimont, Feluy, Binche, Erquelinnes, Beaumont et vers la région des Lacs de l'Eau d'Heure, avant de revenir sur le circuit local autour de Mont-sur-Machienne via Walcourt et Ham-sur-Heure.



Le premier passage sur la ligne d'arrivée se fera au km 151,4. Les coureurs effectueront ensuite trois circuits locaux de 10,8 kilomètres avant l'arrivée au terme des 183,8 km prévus au programme.



La course, annulée en 2020 en raison de la pandémie, a souvent souri aux routiers-sprinteurs. On y a enregistré les victoires des Français Thomas Boudat en 2019 et Christophe Laporte en 2021. L'Italien Andrea Pasqualon s'était imposé en 2022 devant le Français Axel Zingle et Philippe Gilbert.



Cette année, Axel Zingle (Cofidis) sera une nouvelle fois de la partie tout comme l'Italien Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) ou encore l'Allemand Nils Politt (Bora-hansgrohe). Côté belge, Milan Menten, Florian Vermeersch (Lotto-Dstny) et Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) seront les principales têtes d'affiche.