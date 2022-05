Direct vidéo - Circuit de Wallonie: Andrea Pasqualon s'impose au sprint devant Axel Zingle et Philippe Gilbert

L'Exterioo Cycling Cup mettra le cap au sud, le Jeudi de l'Ascension (26 mai), pour sa 6e manche (sur 11) qui sera disputée dans le cadre du Circuit de Wallonie. La semi-classique wallonne, passée depuis quelques années en classe 1.1, annonce un plateau de sprinters à la hauteur de l'enjeu du jour: la succession au Français Christophe Laporte, vainqueur en 2021, et l'incessante chasse aux points UCI.

Dans cette optique, on attendra beaucoup des coureurs de l'équipe Lotto-Soudal, toujours en position de relégable au classement UCI. La formation annonce ainsi pour la course wallonne un collectif organisé autour du jeune sprinter Arnaud De Lie, avec Victor Campenaerts, Tim Wellens et Philippe Gilbert.

Le Circuit de Wallonie a, de fait, une tradition favorable aux sprinters. Et ils seront nombreux jeudi entre la Place verte de Charleroi, d'où sera donné un départ inédit à 13h10, et la longue chaussée de Thuin à Mont-sur-Marchienne où sera jugée l'arrivée, vers 17h35, au terme des 192,2 kilomètres de course au menu du jour.

On mentionnera, entre autres, parmi les principaux coureurs annoncés, Baptiste Planckaert, Gerben Thijssen, Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert), Jelle Wallays et Piet Allegaert (Cofidis), Lionel Taminiaux et Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix), Nacer Bouhanni et Daniel McKay (Arkea-Samsic), Milan Menten et Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), Niccolo Bonifazio (Total Energie). Le sprinter d'Israel Premier Tech sera le Français Rudy Barbier; on saluera dans cette équipe le retour du Belge Sep Vanmarcke, dont la dernière prestation remonte à À Travers la Flandre et qui devait évoluer au Tour de Norvège avant d'en être empêché pour un test covid positif.

Après le départ de Charleroi, le parcours conduira les coureurs vers la région du Centre, La Louvière et Binche, notamment, avant de prendre la direction d'Erquelinnes, Beaumont et de la région des Lacs de l'Eau d'Heure. Un premier passage sur la ligne d'arrivée à Mont-sur-Marchienne est prévu après 159 kilomètres de course. Les coureurs devront ensuite couvrir trois circuits locaux de 10,8 avant l'arrivée finale après 192,2 kilomètres. Le programme belgo-néerlandais de l'Exterioo Cycling Cup se poursuivra, après le Circuit de Wallonie, avec le Grand Prix Marcel Kint qui sera disputé le 29 mai à Zwevegem.