Direct vidéo - championnats de Belgique : Un groupe de 11 en tête, un peloton d'une quarantaine de coureurs en poursuite

En l’absence de Wout van Aert, tenant du titre, la lutte au maillot tricolore s’annonce ouverte et passionnante. Dimanche à Middelkerke, la course en ligne des Championnats de Belgique de cyclisme pourrait sourire à un sprinteur.

Le parcours, long de 208,7 kilomètres et dessiné par Johan Museeuw, double champion de Belgique, va d’abord sillonner l’arrière-pays et les polders avec un passage dans les Moëres, secteur toujours très exposé au vent. La finale sera constituée de six tours d’un circuit tracé à Middelkerke, autour de la Koninginnenlaan.

En l’absence de Van Aert, touché à un genou lors d’un stage d’entraînement en vue du Tour de France, la lutte s’annonce très ouverte car plusieurs coureurs semblent en mesure de s’illustrer au sprint. Personne ne se situe toutefois au-dessus de la mêlée. En effet, Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Gerben Thijssen, Timothy Dupont et Jordi Meeus possèdent tous des atouts à faire valoir en cas d’arrivée massive.

Alpecin-Fenix, avec la bagatelle de 21 coureurs en comptant son équipe de développement, aura l’avantage du nombre. La formation pourra donc se permettre de griller quelques cartouches afin de placer ses sprinteurs Philipsen et Merlier dans les meilleures conditions. L’équipe ProTeam pourra aussi compter sur Dries De Bondt, vainqueur en 2020 après un numéro en solitaire.

Chez Lotto Soudal, les principales têtes d’affiche se nomment Arnaud De Lie, Tim Wellens et Philippe Gilbert. Le Remoucastrien, double champion de Belgique (2011, 2016), disputera son dernier National.

L’équipe Quick-Step Alpha Vinyl semble vouloir endosser le costume de l’outsider mais le Wolfpack, avec l’ancien porteur du maillot tricolore Yves Lampaert et Remco Evenepoel, 3e en 2021, pourrait tirer les marrons du feu. Evenepoel, couronné d’un titre sur le chrono mercredi, a impressionné à Gavere et pourrait mettre tout le monde d’accord.

Il faudra également surveiller Oliver Naesen et Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Jens Debusschere (B&B Hotesl-KTM), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert), Jasper Stuyven et Edward Theuns (Trek-Segafredo), 2e derrière Wout van Aert l’année dernière à Waregem.