Direct vidéo Brussels Cycling Classic : un groupe de 23 coureurs à l'avant

Les sprinteurs, incapables de se disputer la victoire sur l'Avenue Houba de Strooper depuis le succès de Tim Merlier en 2020, attendent de pied ferme la 104e édition de la Brussels Cycling Classic (207.1 km), ancien Paris-Bruxelles, ce dimanche. La RTBF et Auvio vous proposent de vivre le final de cette épreuve en direct vidéo dès 14H. L'arrivée sera jugée aux alentours de 15h15.

En 2022, le Néerlandais Taco van der Hoorn avait décroché la victoire après avoir mené à bien une longue échappée sur des routes détrempées. Un an plus tôt, Remco Evenepoel avait assuré le show dans son jardin et s'était imposé en solitaire.

Le dernier sprint massif sur cette épreuve a donc été remporté, en 2020, par Tim Merlier. Le Champion de Belgique, qui défend désormais les couleurs de la Soudal Quick-Step, sera à nouveau l'un des grands favoris cette année.