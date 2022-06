Direct vidéo - Brussels Cycling Classic : Qui succédera à Remco Evenepoel ?

La 102ème édition de la Brussels Cycling Classic (1.Pro) se tiendra ce dimanche entre le Parc du Cinquantenaire et l'avenue Houba de Strooper, au pied du Stade Roi Baudouin. Dix ascensions, deux secteurs pavés et 204 kilomètres de course attendent les coureurs.

La rue du Croiseau, à Ittre, constituera la première ascension du jour. Suivront la rue de Ronquières et la Zavelstraat avant un double enchaînement redoutable Mur de Grammont, Bosberg, Congoberg. Restera encore à affronter la Heiligekruiswegstraat à Schepdaal, à 14 kilomètres de l'arrivée.

L'an passé, Remco Evenepoel s'était imposé en solitaire. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège ne sera pas présent cette année. L'équipe Quick-Step Alpha Vinyl comptera notamment sur Davide Ballerini.

Intermarché-Wanty-Gobert, équipe en forme, alignera Aimé De Gendt, deuxième l'an passé, Alexander Kristoff et Quinten Hermans. Avec Philippe Gilbert, Florian Vermeersch, Tim Wellens et Victor Campenaerts, Lotto Soudal, en quête de points pour le classement WorldTour, dispose de plusieurs cartouches.

Alpecin-Fenix s'appuiera sur Tim Merlier, vainqueur en 2020, et Gianni Vermeersch. Le Français Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) est un sérieux candidat à la victoire, tout comme le Néerlandais Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) et l'Américain Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), vainqueur surprise de la Flèche brabançonne.

La Brussels Cycling Classic a pris la succession de Paris-Bruxelles en 2013.