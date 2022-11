Coupe du monde 2022 : le Brésil dompte des Serbes accrocheurs grâce à un doublé de Richarlison

Le Brésil s’est imposé face à la Serbie (2-0) pour son entrée dans la Coupe du monde. La Seleçao s’est reposée sur un doublé de Richarlison pour prendre les trois points. L’attaquant de Tottenham a ouvert la marque à la suite d’une frappe de Neymar avant de doubler la mise d’une superbe volée acrobatique.

Le Brésil, annoncé parmi les grands favoris de cette Coupe du monde, fait son entrée dans la compétition face à la Serbie. Une rencontre qui démarre avec beaucoup d’intensité des deux côtés.

Les remuants Neymar, Vinicius et Raphinha sont toutefois bien muselés par la solide défense serbe. Mais plus les minutes passent, plus les Serbes ont du mal à sortir et plus le danger se rapproche du but défendu par Milinkovic-Savic sans que la Seleçao ne parvienne à se créer d’énormes occasions.

Dès le début de la deuxième mi-temps, le Brésil passe tout près du premier but sur une erreur des Serbes qui veulent ressortir proprement. Raphinha récupère le ballon dans les pieds de Gudelj mais tergiverse trop et permet à Vanja Milinkovic-Savic de s’interposer.

Le poteau vient ensuite sauver la Serbie sur une frappe lointaine d’Alex Sandro à l’heure de jeu. La Seleçao ouvre finalement la marque à la 63e. Neymar se joue de la défense serbe et frappe du gauche. L’envoi est repoussé par Milinkovic-Savic mais Richarlison traîne par là et pousse la balle au fond.

Le break est fait par le même Richarlison qui envoie une merveille de reprise de volée acrobatique au fond des filets à la 73e. Casemiro trouve encore le cadre à la 81e mais le score ne bouge plus et le Brésil et réussit son entrée dans la compétition en l’emportant 2-0.