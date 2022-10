Direct vidéo : Braga – Union Saint-Gilloise, 0-0

De retour en Coupe d’Europe après 58 ans, l’Union Saint-Gilloise semble inspirée par le parfum des soirées de l’Europa League. Pour leur troisième sortie, les Bruxellois défient Braga, co-leader du groupe D.

Après deux journées, le classement de ce groupe est clair. Braga et l’Union ont engrangé deux victoires et caracolent en tête. Le break est fait dans la course à la qualification. Mais la concurrence pourrait se servir de la double confrontation entre les premiers pour se rapprocher. Tous les points pris seront donc importants.

L’USG est en forme et reste sur sept victoires sur ses neuf dernières sorties. Braga vient d’encaisser sa première défaite en championnat, le week-end dernier face à Porto. Un revers sévère (4-1) que les Portugais voudront effacer devant leurs supporters.