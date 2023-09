Direct vidéo Bol d’Or endurance moto : bataille pour le titre mondial au Castellet

"Je ne suis pas à 100%", a-t-il concédé après les qualifications alors que le Paul Ricard avec ses vitesses de pointe atteignant 320 km/h et ses freinages appuyés est très exigeant pour les pilotes.

Lors de l’édition du centenaire de l’épreuve l’an dernier, les favoris avaient connu des accidents ou des ennuis mécaniques et c’est la Yamaha N.333 du Viltaïs Racing Team qui l’avait finalement emporté, créant la surprise.

Cette année, l’écurie sponsorisée par l’association d’aide à l’insertion des jeunes Viltaïs repart avec une Honda portant le même numéro et les mêmes pilotes, à savoir l’Allemand Florian Alt, l’Argentin Leandro Mercado et le Sud-Africain Steven Odendaal. Elle s’est qualifiée 8e.

Autre outsider la Ducati officielle N.6 emmenée par l’Anglais Chaz Davies et les Espagnols David Checa et Xavi Forés. L’écurie italienne, qui domine actuellement le MotoGP, est toujours à la recherche de sa première victoire en endurance. Elle avait failli l’obtenir l’an dernier dans cette même épreuve, mais avait été contrainte à l’abandon à moins de deux heures de l’arrivée alors qu’elle était en tête. Elle s’élancera samedi en cinquième position.

Le départ pour les 47 concurrents engagés, que cela soit en catégorie reine EWC ou en "Superstock" plus proches des motos de série, est toujours délicat car les coureurs s’élancent "à l’ancienne", en courant vers leurs engins placés en épi.

Autre difficulté cette année, la suppression du "warm up" qui permettait aux équipes de tester leurs machines en configuration course samedi matin avant le départ alors qu’elles ont été jusqu’ici réglées pour les qualifications où elles tournent entre deux à trois secondes plus vite.

Dernière inconnue, et non des moindres, la météo. De la pluie et des orages sont attendus samedi sur le circuit provençal et pourraient venir redistribuer les cartes.