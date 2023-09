Euro basket 3x3 : une victoire et une défaite pour les Belges

Un quatuor belge qui aura d’ailleurs plutôt fière allure : la star, Thibaut Vervoort, exilé en Chine depuis quelque temps, sera bien évidemment là et aura sans doute à coeur d’effacer son dernier Mondial en demi-teinte. Comme à la Coupe du monde, il sera épaulé par le précieux et expérimenté (32 ans) Dennis Donkor, élu défenseur de l’année en 2022.

Petite nouveauté, Jonas Foerts, qu’on connaissait bien des parquets belges de 5x5, a décidé de redessiner sa carrière en se focalisant à 100% au 3x3. Une arme de plus (quelle gâchette il est !) pour notre équipe nationale, qui avait parfois, dans un passé récent, du mal à scorer quand Vervoort ne parvenait pas à jouer au sauveur.

Une bonne nouvelle à l'issue de la première rencontre Bryan De Valck, incertain, est bien fit et disponible. Il était touché à la cheville et on ne savait pas s’il serait remis à temps pour entamer la compétition mardi. Notons, aussi, que l’ancien capitaine de route de cette équipe, Nick Celis, toujours empêtré dans cette histoire de tournois fictifs, n’est pas là.

Pour conclure, on vous signale que l’intégralité de la compétiton masculine sera à suivre en direct sur Auvio ces 5,6 et 7 septembre !