La Belgique s’incline face à l’Egypte à cinq jours de son entrée en lice à la Coupe du monde

Petite frayeur dès les premières minutes après un contact entre un défenseur égyptien et Michy Batshuayi . Touché au genou, l’attaquant s’écroule dans le rectangle et tarde quelque peu à se relever. Si les Diables pensent alors hériter d’un penalty, il n’en sera finalement rien après vérification du VAR.

Sortis à la pause, Batshuayi et De Bruyne sont remplacés par Loïs Openda et Dries Mertens. Mais la seconde période entame de la pire des manières pour les Diables, qui encaissent rapidement un deuxième but. Lancé en profondeur, Trezeguet prend Timothy Castagne de vitesse pour mettre les coéquipiers de Mohamed Salah à l’abri. L’ancien mouscronnois n’est d’ailleurs pas loin d’inscrire un doublé quelques minutes plus tard mais Courtois empêche le 3-0.