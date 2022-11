Direct vidéo – Belgique – Égypte, 0-1 : Mohamed ouvre le score après une perte de balle de De Bruyne

Répétition générale pour les Diables rouges ! A 5 jours de leur grande entrée en matière à la Coupe du monde 2022, les Belges disputent un match amical, unique prélude au Mondial qatari. Ce vendredi à 16h (heures belge), les hommes de Roberto Martinez croiseront en effet le fer avec l’Egypte, l’une des places fortes du continent africain mais non qualifiée pour le Mondial. Fin mars, les Pharaons s’étaient en effet inclinés, au bout du suspense, contre le Sénégal en barrages.

L’occasion est donc belle pour les Diables de peaufiner leurs derniers automatismes, à quelques jours d’affronter une redoutable équipe du Canada. En marge de cette rencontre, les questions entourant le dispositif de Roberto Martinez restent d’ailleurs encore nombreuses. On espère obtenir pas mal de réponses ce vendredi. Début des hostilités à 16h en direct vidéo et en direct audio ici.

Absent de l’entraînement de jeudi, Jason Denayer ne sera pas de la partie. L’ancien capitaine de Lyon est forfait et ne pourra donc pas assurer son rôle de back-up en cas de problèmes chez nos défenseurs avant la Coupe du monde.

Pour la dernière rencontre avant le Mondial, Martinez a fait quelques choix intéressants à suivre comme les titularisations de Debast, Theate et Vanaken. Devant, De Bruyne et Eden Hazard seront en soutien de Batshuayi, titulaire au vu de l’absence de Lukaku. Castagne et Carrasco sont titulaires comme pistons. Seuls Lukaku et Trossard sont absents de la feuille de match, blessés.