Direct vidéo Basket – Finale Coupe de Belgique : Antwerp – Ostende

Ce dimanche, place à la finale de la Coupe de Belgique de basket, entre les Giants anversois et Ostende. Un match qui aura lieu dans l’antre de Forest National. Une rencontre à suivre en Direct vidéo sur Tipik et sur Auvio, avec Pierre Capart et son consultant, Duke Tshomba.

Cette finale, c’est le choc entre les deux premières équipes du championnat. Ostende compte 2 points d’avance sur Anvers.

Anvers va disputer sa 7e finale de Coupe de Belgique et tentera d’aller chercher un 4e trophée après 2007, 2019 et 2020.



Ostende a remporté le trophée à vingt reprises. Sa dernière Coupe remonte à 2021. L’an dernier, les Côtiers s’étaient inclinés en finale contre Limbourg United.