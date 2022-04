Direct vidéo - Barcelone-Francfort : 0-3, le Barça submergé par une marée noire et blanche

Devenus favoris de l’Europa League depuis l’arrivée de Xavi à la tête du FC Barcelone et leur regain de forme, les Blaugranas se sont fait peur en quart de finale aller face à Francfort, 1-1.

Et si le Barça peut compter sur son expérience pour ce match retour, le soutien venant des tribunes sera peut-être plutôt... allemand ! 5000 places ont été attribuées aux supporters de Francfort mais ils sont finalement quatre ou cinq fois plus dans le stade catalan, subitement coloré de noir et de blanc.

Les deux équipes partagent en tout cas un seul et même objectif : atteindre les demi-finales. Pour le Barça, le titre européen permettrait de sauver la saison.