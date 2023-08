Direct vidéo Australie – Danemark : 1-0, les Matildas ouvrent le score !

Sur ses terres, l’Australie est ambitieuse et souhaite aller au bout de sa Coupe du monde, coorganisée avec la Nouvelle-Zélande. Mais pour cela, il faudra déjà battre le Danemark en huitième de finale de lundi.

Actuellement 10e au classement FIFA, les Matildas auront fort à faire face à l’une des équipes considérées comme un outsider dans ce mondial.

Mais l’Australie devrait récupérer un élément clé de son équipe. Blessée depuis le début de la compétition, Sam Kerr devrait effectuer son retour lors de ce huitième de finale. Et avec un public acquis à leur cause, l’Australie ne peut pas gâcher son rêve de soulever enfin une Coupe du monde (son meilleur résultat en Coupe du Monde, ce sont trois quarts de finale lors des éditions 2007, 2011 et 2015).