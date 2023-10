Direct vidéo, audio et commenté - Bodo Glimt – FC Bruges : 0-1, Mignolet empêche l'égalisation dès le retour des vestiaires

Le football se joue parfois à très peu de choses. Il y a deux semaines, pour son entrée en lice en Conference League, le Club de Bruges avait été largement dominateur mais avait finalement concédé un fâcheux partage contre le Besiktas en toute fin de match (1-1).

Résultat, alors que les Brugeois semblaient sur de bons rails pour s’installer en tête du groupe, ils se retrouvent paradoxalement dans une situation plutôt inconfortable. Ce jeudi, ils n’ont en effet pas vraiment le droit à l’erreur face à Bodo Glimt s’ils ne veulent pas, déjà, hypothéquer leurs chances de qualification. Lors de leur premier match, les Norvégiens avaient, eux, trébuché à l’extérieur contre Lugano (0-0).

Tout semble donc encore ouvert dans ce groupe D mais les Brugeois auraient plutôt intérêt à l’emporter ce jeudi soir. Notons, malgré tout, que leur récente forme ne plaide pas vraiment en leur faveur puisque les hommes de Ronny Deila viennent d’enquiller trois partages consécutifs en Pro League et ont encaissé au moins un but lors de leurs 10 derniers matches.

Alors, vont-ils enrayer la spirale négative au meilleur moment et s’offrir l’actuel leader du championnat norvégien ? Du côté de la Venise du Nord, et de Ronny Deila on l’espère sans doute. Surtout que, dans la foulée, c’est un déplacement au Standard qui s’annonce…

Début des hostilités ce jeudi, à 18h45 en direct vidéo, audio et en direct commenté.

