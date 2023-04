L’Union Saint-Gilloise repart avec un bon partage de Leverkusen

L’Union Saint-Gilloise est allée chercher un bon partage face au Bayer Leverkusen ce jeudi lors du match aller de son quart de finale d’Europa League. Si Boniface a inscrit son 11e but européen, Wirtz a redonné de l’espoir à son club. Le match retour est prévu jeudi prochain et s’annonce explosif.

On assiste à une belle première mi-temps de la part des deux équipes. L’Union se procure deux belles occasions (7e Kandouss et Boniface) et Wirtz réagit pour Leverkusen.

Cette mise en bouche est ensuite un peu cassée au niveau des occasions. L’Union a du mal à se montrer dangereuse.

Mais un peu avant la demi-heure, les visiteurs appuient sur l’accélérateur et vont se procurer plusieurs belles possibilités, sans toutefois faire évoluer le marquoir (26e Vertessen, 28e Boniface et 29e Kandouss). De son côté, Leverkusen réagit. Mais le tir de Diaby passe à côté du but de Moris. C’est 0-0 à la mi-temps. L’Union aura subi en fin de période, mais l’Union tient le choc face aux Allemands. Vivement la seconde période.

Et elle commence de la meilleure des manières. Boniface fait 0-1 et inscrit son 11e but en 13 matches européen cette saison (qualification Ligue des Champions et Europa League).

Leverkusen tente de réagir, mais l’Union tient bon. Il reste moins d’un quart d’heure à jouer et les visiteurs sont toujours devant. L’égalisation intervient cependant à la 82e. Sur une belle combinaison, Wirtz ramène les deux équipes à égalité.

Le score ne va plus changer. Place au match retour jeudi prochain qui vaudra le détour.