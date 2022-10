ATP Anvers : Richard Gasquet s’offre David Goffin en quart de finale

David Goffin est tombé face à un Richard Gasquet (ATP 82) efficace ce vendredi soir pour les quarts de finale de l’European Open d’Anvers, tournoi de tennis ATP 250 sur surface dure doté de 648.130 dollars. Le Belge de 31 ans, 58e mondial s’est incliné en deux sets 6-2/7-6.

Dans le premier set, David Goffin subit la loi du Français malgré un bon niveau. David a du mal à mettre la pression à Gasquet. Et Richard de breaker David et de mener 4-1. Si David s’accroche, Richard va finalement facilement empocher la première manche sur un second break. C’est 6-2 en un peu plus de 30 minutes.

Dans le 2e set, Goffin se procure enfin deux balles de break, mais Gasquet, bien présent ne laisse pas son jeu à son adversaire. Les jeux défilent et chaque joueur ne laisse pas son jeu de service. Il faut attendre le 9e jeu du 2e set pour voir Goffin se procurer plusieurs balles de break. Mais Gasquet se défend et empoche finalement son service et fait 5-4. Les deux joueurs ne vont plus rien lâcher et le set va se jouer au tie-break.

Si Goffin s’offre une balle de set, c’est Gasquet qui va avoir le dernier mot et remporter le match.