Direct vidéo : Anderlecht-Villarreal : Trigueros marque, douche froide au Lotto Park (0-1)

Anderlecht reçoit Villarreal en huitièmes de finale aller de la Conference League, ce jeudi au Lotto Park. Le Sporting aura fort à faire face au sixième de Liga. Une rencontre à suivre en exclusivité sur Auvio et en direct commenté.



Le Sporting n’a pas à rougir de son palmarès européen avec deux Coupes des vainqueurs de Coupe et une Coupe UEFA. Mais sur les dernières années, Villarreal a clairement l’avantage. On peut même dire que le "Sous-marin jaune" s’est érigé en véritable spécialiste.



Depuis 2014, le club espagnol a "passé l’hiver" tous les ans à l’exception de 2016. En 2019, les "Groguets" ont passé un cap. En trois saisons, ils ont enchaîné un quart, une victoire en Europa League (contre Manchester United) et une demi-finale de Ligue des champions. Une régularité impressionnante pour une formation qui évoluait encore en D2 il y a une dizaine d’années.



Anderlecht, qui s’est qualifié aux tirs au but au tour suivant, s’apprête donc à affronter un gros client. Pour Riemer et ses hommes, il faudra être solide pour espérer rivaliser avec Villarreal.

Voici la compo des Mauves :

Verbruggen - Ndiaye - Vertonghen - Debast - Murillo - Verschaeren - Diawara - Amuzu - Refaelov - Dreyer - Raman