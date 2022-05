Direct vidéo Anderlecht - Standard : 0-0, un Clasico en guise de finale de Coupe de Belgique féminine

Les Anderlechtoises, fraîchement couronnées championnes de Belgique, retrouvent leurs rivales du Standard Femina en finale de Coupe de Belgique, ce samedi 18h à Malines. Un Clasico qui promet du spectacle avec un trophée à la clé.

Sur le papier, Anderlecht part favori dans ce choc. Les Bruxelloises sont en pleine bourre et ont dominé la Super League de bout en bout cette saison. Championnes pour la cinquième saison consécutive, les Mauves ont terminé leur saison en beauté par une victoire 0-3 au Club Bruges. Tous les yeux seront rivés sur l’attaquante phare bruxelloise, Tessa Wullaert. La buteuse des Red Flames a inscrit 35 buts en championnat, rien que cela. Son coach Johan Walem, l’ancien Diable Rouge et entraîneur des Mauves, a annoncé son départ en fin de saison et rêve de quitter le club sur un doublé Coupe-championnat.

Les Rouchettes, elles, ne se laisseront pas faire. Les Liégeoises ont terminé la saison à la troisième place du podium de Super League, juste derrière l’OHL. Les joueuses du Standard Femina sont coutumières de cette Coupe de Belgique qu’elles ont remportée à huit reprises. Leur dernière victoire date de 2018 et quoi de mieux qu’un Clasico en finale pour tenter de décrocher la neuvième Coupe de leur histoire.