Amstel Gold Race : Kwiatkowski vainqueur à la photo finish, ascenseur émotionnel pour Benoît Cosnefroy

Tout le monde attendait une victoire de Mathieu van der Poel sur ses terres. Il n’en sera finalement rien. La victoire de l’Amstel Gold Race 2022 est revenue à Michal Kwiatkowski au terme d’un final indécis et d’une course usante sur les 33 monts au programme de cette 56e édition.

Le Polonais s’est imposé dans un sprint à deux face au Français Benoît Cosnefroy avec qui il était parvenu à s’isoler à une vingtaine de kilomètres de la ligne d’arrivée, placée à Valkenburg. Comme l'an dernier, les deux premiers ont dû être départagés à la photo finish. Initialement annoncé vainqueur, Cosnefroy a connu un véritable ascenseur émotionnel quelques instants plus tard en apprenant qu'il était finalement deuxième.

Les deux hommes ont profité de la méfiance qui a régné entre le 9 hommes lancés à leur poursuite parmi lesquels on retrouvait notamment Mathieu van der Poel et les Belges Dylan Teuns et Tiesj Benoot.

Ce dernier a finalement pris la 3e place devant Mathieu van der Poel et Alexander Kamp. Dylan Teuns a dû se contenter de la 10e place.

