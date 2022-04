Après une édition disputée sur un circuit de 17 km à répéter treize fois, l'Amstel retrouve son parcours traditionnel, 254,1 km entre Maastricht et Valkenburg, avec trente-trois côtes au menu et quelques ajustements. Le directeur de course Leon Van Vliet voulait un final encore plus palpitant, avec notamment l'ascension du Gulperberg depuis Gulpen à une cinquantaine de kilomètres de la ligne. "Les premières centaines de mètres sont très raides, avec des pourcentages à 17 pour-cent. Comme les coureurs seront presque à l'arrêt en raison d'un virage à angle droit et qu'ils entament immédiatement cette partie raide, la montée est difficile et invite à faire quelque chose."

Avec le Tour du Pays basque qui s'achève samedi, moins de grimpeurs s'aligneront aux Pays-Bas. Deuxième l'an passé, battu de quelques millimètres par van Aert, Tom Pidcock constitue le principal outsider, soutenu par une solide équipe INEOS Grenadiers comprenant Ethan Hayter, Dylan van Baarle et Michal Kwiatkowski. Michael Valgren (vainqueur en 2018), Christophe Laporte, Michael Matthews, Benoît Cosnefroy, Marc Hirschi, Kasper Asgreen, Matej Mohoric et Valentin Madouas figurent aussi parmi les outsiders. Tiesj Benoot, Dylan Teuns et Tim Wellens représentent les chances belges, alors que Philippe Gilbert disputera pour la dernière fois une course qu'il a gagnée à quatre reprises, sans oublier son titre de champion du monde conquis à Valkenburg.